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В Карелии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с туристическим автобусом

Светлана Иванова
17:01 24.11.2021
Медицинская помощь оказана восьми пассажирам, которые поступили в больницы региона с травмами и ушибами легкой степени. Рекомендовано амбулаторное лечение, уточнил министр здравоохранения республики.
В Карелии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с туристическим автобусом
© Фото: МЧС РФ
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Пассажирам, которые пострадали в результате аварии с туристическим автобусом в Карелии, оказали медицинскую помощь. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в сети «ВКонтакте». Он уточнил, что в Сортавальскую ЦРБ с травмами и ушибами легкой степени тяжести было доставлено шесть человек, двое - в Питкярантскую ЦРБ.

«Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, рекомендовано амбулаторное лечение», - добавил министр.

Охлопков  добавил, что находится на прямой связи с директором Департамента здравоохранения города Севастополя Виталием Степановичем Денисовым.

В среду, 24 ноября, автобус, в котором находились 34 туриста из Севастополя, опрокинулся в Карелии. По предварительным данным, во время левого поворота водитель не справился с управлением, в результате автобус съехал в кювет и перевернулся.

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