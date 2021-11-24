Суд признал взыскание 21 млн рублей с Facebook за неудаление запрещенного контента

Таганский суд Москвы признал законными административные штрафы в размере 21 миллиона рублей в отношении компании Facebook. В общей сложности на интернет-гиганта были наложены взыскания по пяти протоколам. Facebook обвинили в неудалении со своих ресурсов запрещенного контента.

«Решениями Таганского суда от 24.11.2021 года оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка №422 Таганского района г. Москвы от 14.09.2021 года, которыми Фейсбук Инк. (Facebook Inc.) признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст.13.41 КоАП РФ, и которыми на Фейсбук Инк. (Facebook Inc.) наложены административные штрафы по пяти делам,- всего на 21 млн. рублей», - сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Ранее на компанию Google поступило три протокола в московский суд. Кроме того, протоколы за неудаление запрещенного контента поступили на компании Meta и Twitter.