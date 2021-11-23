На компанию Google поступило три протокола в московский суд

Таганский суд Москвы получил три протокола на компанию Google за неудаление запрещенного контента и ссылок. Кроме того, в суд поступило два административных материала на компанию Twitter и три протокола на компанию Meta, прежнее название которой - Facebook.

«Таганский районный суд г. Москвы сообщает, что 23.11.2021 г. к мировому судье судебного участка №422 Таганского района г. Москвы поступили административные материалы, возбужденные на основании протоколов об административных правонарушениях, составленных Роскомнадзором», - сообщает Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».

Ранее Роскомнадзор обязал Google, Twitter, Meta и Telegram открыть представительства в РФ к 1 января. Всего в реестр Роскомнадзора попали тринадцать иностранных IT-компаний.