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В России утвердили прожиточный минимум на 2022 год

Виктория Ивашечкина
17:27 21.11.2021
Для трудоспособных россиян величину прожиточного минимума установили в размере 13 793 рубля.
В России утвердили прожиточный минимум на 2022 год
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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В России в 2022 году прожиточный минимум в стране составит 12 654 рубля на душу населения. Это следует из поправки Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы. Накануне ее поддержали в Госдуме.

Для трудоспособного населения величину прожиточного минимума установили в размере 13 793 рубля, для пенсионеров - 10 882 рубля, а для детей - 12 274 рубля, передает РИА Новости.

В четверг, 18 ноября, Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства по экономическим вопросам заявил, что положенные россиянам социальные выплаты в 2022 году вырастут на фоне индексации прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

Глава государства при этом предложил индексировать прожиточный минимум и МРОТ до 12 654 и 13 890 рублей соответственно.

На следующий день президент РФ внес поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума в Госдуму.

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