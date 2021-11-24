Путин заявил, что все бюджетники должны получить зарплаты до конца года согласно майскому указу

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил о необходимости обеспечения достойным уровнем зарплат сотрудников бюджетных организаций. Глава российского государства отметил, что абсолютно все бюджетники должны получить зарплаты в том объеме, который был продиктован майскими указами от 2012 года.

«Все эти согласования, о которых только что говорили, нужно провести в кратчайшие сроки, необходимые для этого решения важно принять максимально оперативно. Чтобы работники бюджетной сферы до конца текущего года получили зарплаты в том объеме, как это предусмотрено параметрами майских указов 2012 года», - заявил президент.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что заработная плата сотрудников бюджетных организаций может отстать от запланированных показателей без выделения дополнительных ресурсов. По словам президента, этого допустить нельзя.

Напомним, что Путин поддержал предложение Татьяны Голиковой продлить действие сертификата о перенесенном COVID-19 до года. Со слов вице-премьера, соответствующие изменения будут внесены в методические рекомендации Минздрава РФ.