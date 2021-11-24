Путин поддержал предложение Голиковой продлить действие сертификата о перенесенном COVID-19 до года

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой о продлении действия сертификата после перенесенной коронавирусной инфекции до года. Об этом глава российского государства заявил в ходе совещания с кабмином.

«Так и будем делать», - подтвердил президент.

Вице-премьер пояснила, что данное решение связано с тем, что доля переболевших COVID-19 граждан повторно от общего количества по результатам мониторинга составила 0,74%. И в случае одобрения Владимира Путина данное нововведение предлагалось внести в методические рекомендации Минздрава РФ.

Ранее Татьяна Голикова сообщила о том, что повышенная индексация прожиточного минимума и рост выплат коснутся порядка 16 миллионов граждан, а повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) - порядка трех миллионов россиян. С ее слов, повышение прожиточного минимума и МРОТ будет обеспечено за счет федерального бюджета, внебюджетных фондов и субъектов.