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Вильфанд предупредил москвичей о сильном гололеде

Валентина Пескова
06:29 22.11.2021
В начале недели в столице температура воздуха будет выше нормы, однако потом значительно подморозит и на дорогах образуется ледяная корка.
Вильфанд предупредил москвичей о сильном гололеде
© Фото: Pravda Komsomolskaya, globallookpress
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Начало недели в Москве отметится сильным гололедом. В понедельник и вторник температура воздуха в Московской области будет на два градуса выше нормы - от 0 до +3 с порывами ветра до 15 м/c. После чего наступят заморозки. Об этом предупредил жителей столичного региона научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сильная гололедица прогнозируется с понедельника. В ночь на понедельник будет от 0 до -2 градусов, ветерок тоже будет. Сильная гололедица будет продолжаться в понедельник и вторник», - цитирует Вильфанда РИА Новости.

Как отметил метеоролог, образование гололеда вызвано тем, что накануне температура воздуха была выше нуля и с осадками, на следующий день при ее понижении ниже нуля, они замерзают и образуют ледяную корку на дороге.

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