Вильфанд предупредил москвичей о сильном гололеде

Начало недели в Москве отметится сильным гололедом. В понедельник и вторник температура воздуха в Московской области будет на два градуса выше нормы - от 0 до +3 с порывами ветра до 15 м/c. После чего наступят заморозки. Об этом предупредил жителей столичного региона научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сильная гололедица прогнозируется с понедельника. В ночь на понедельник будет от 0 до -2 градусов, ветерок тоже будет. Сильная гололедица будет продолжаться в понедельник и вторник», - цитирует Вильфанда РИА Новости.

Как отметил метеоролог, образование гололеда вызвано тем, что накануне температура воздуха была выше нуля и с осадками, на следующий день при ее понижении ниже нуля, они замерзают и образуют ледяную корку на дороге.