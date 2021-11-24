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В Госдуме приняли закон о применении средств сдерживания к авиадебоширам

Алексей Курильченко
15:11 24.11.2021
Закон создан для защиты бортпроводников и пассажиров, которые сообщают о регулярных нападениях в самолетах.
В Госдуме приняли закон о применении средств сдерживания к авиадебоширам
© Фото: FrankHoermann, SVEN SIMON, Globallookpress
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Государственная дума приняла в третьем чтении закон, разрешающий экипажам пассажирских самолетов применять средства сдерживания по отношению к дебоширам. Согласно тексту документа, бортпроводники и пассажиры регулярно подвергаются нападениям - закон расширит полномочия экипажа для предотвращения агрессивных действий.

«При пресечении противоправных действий на борту воздушного судна, указанных в пункте 1 настоящей статьи, лиц члены экипажа воздушного судна и сотрудники службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия) вправе использовать специальные средства сдерживания», - говорится в тексте документа.

Применение средств сдерживания разрешается в случае, если человек своими действиями представляет угрозу для экипажа и пассажиров самолета и отказывается подчиняться требованиям командира воздушного судна. Впоследствии правительство утвердит перечень разрешенных средств сдерживания и порядок действий экипажа в случае конфликтных ситуаций.

В начале ноября пассажир рейса Москва - Стокгольм, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался повредить кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора самолета. Дебоширом оказался мужчина из Белгорода 1980 года рождения. На него был составлен административный протокол.

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