Дебошир разбил иллюминатор после посадки рейса Стокгольм-Москва

В Москве пассажир разбил стекло иллюминатора в самолете, прилетевшем из Стокгольма, он задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД по ЦФО.

«Один из пассажиров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время рулежки начал вести себя неадекватно: кричал, пытался повредить кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив себе руку. Сотрудники транспортной полиции доставили правонарушителя в дежурную часть линейного управления», - сказано в заявлении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что дебоширом оказался мужчина из Белгорода 1980 года рождения. Ему оказали медицинскую помощь, а после отправили на медосвидетельствование. Известно, что на него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).