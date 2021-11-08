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Дебошир разбил иллюминатор после посадки рейса Стокгольм-Москва

Кира Тило
00:42 08.11.2021
Сообщается, что в отношении мужчины составлен административный протокол за мелкое хулиганство. 
Дебошир разбил иллюминатор после посадки рейса Стокгольм-Москва
© Фото: pixabay
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В Москве пассажир разбил стекло иллюминатора в самолете, прилетевшем из Стокгольма, он задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД по ЦФО. 

«Один из пассажиров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время рулежки начал вести себя неадекватно: кричал, пытался повредить кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив себе руку. Сотрудники транспортной полиции доставили правонарушителя в дежурную часть линейного управления», - сказано в заявлении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что дебоширом оказался мужчина из Белгорода 1980 года рождения. Ему оказали медицинскую помощь, а после отправили на медосвидетельствование. Известно, что на него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

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