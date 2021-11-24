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В Общественной палате оценили идею создания реестра токсичного контента

Светлана Иванова
15:01 24.11.2021
Речь идет об информации о насилии, опасности прививок, радикальном феминизме, отказе от рождения детей, поощрении ЛГБТ и зоофилии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Frank Röder, imageBROKER, Globallookpress
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Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич в беседе со «Звездой» прокомментировал идею члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игоря Ашманова о разработке проекта платформы маркировки токсичного контента.

К последнему предлагается относить информацию о насилии, опасности прививок, радикальном феминизме, отказе от рождения детей, поощрении ЛГБТ и зоофилии.

Малькевич выразил опасение, что введение запретов может привести к противоположному эффекту.

«Когда мы начинаем что-то запрещать, что-то собирать в какие-то реестры, и невольно рекламируем и занимаемся популяризацией того, что мы хотим убрать и запретить», - указал глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ.

Он также усомнился, что этим контентом получится управлять, потому что он, как правило, размещен на западных площадках.

«Зачастую этот контент распространяется на площадках, которыми мы не можем управлять. Здесь речь идет прежде всего о западных социальных платформах, социальных сетях. И от того, что мы с вами выявим этот контент, что дальше?» - задался вопросом Малькевич.

Он добавил, что проект может стать рабочим только в том случае, если представительства западных интернет-компаний появятся в России.

Согласно закону о «приземлении», в стране к 1 января 2022 года должны открыть свои офисы иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей. От Google, Apple, Meta Platforms, Telegram, Twitter, TikTok, Zoom, Viber, Pinterest, Spotify, Twitch, Likee и Discord требуется также опубликовать на сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и установить рекомендованный ведомством счетчик посещаемости.

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