РКН: Google, Twitter, Meta и Telegram обязаны открыть представительства в РФ к 1 января

Тринадцать западных IT-компаний к 1 января 2022 года обязаны открыть свои представительства на территории России. Об этом сообщили в Роскомнадзоре. Среди компаний, попавших в перечень, оказались Google, Telegram, Meta, Apple, Spotify, Twitch, Twitter, TikTok, Zoom, Viber, Likeme Pte.Ltd, Discord и Pinterest.

«1 июля был принят закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации" (Федеральный закон № 236-ФЗ), согласно которому иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей должны будут открыть свои уполномоченные представительства на территории РФ», - говорится в сообщении ведомства.

Помимо открытия представительства, компании обязаны наладить сообщение с органам власти РФ и ограничивать доступ пользователей к нарушающей законы страны информации. О возможных мерах в случае несоблюдения компаниями требований не сообщается.

Суд Таганского района Москвы признал компании Google и Telegram виновными в неудалении запрещенного в России контента. Им назначены штрафы в размере два и четыре миллиона рублей соответственно.