В отношении сбившего двух человек в Тюмени следователя возбуждено уголовное дело

Следственное управление СК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело в отношении мужчины, который совершил смертельный наезд на двух человек. Установлено, что подозреваемый является сотрудником СК. Решается вопрос о его аресте.

«Учитывая тяжесть совершенного преступления, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему самой жесткой меры пресечения – заключения под стражу. В ближайшее время будет решен вопрос об увольнении данного сотрудника СК России по отрицательным мотивам», - сообщается на сайте СУ СК.

На данный момент проводятся следственные действия. Подозреваемому проведено освидетельствование на состояние опьянения.

В ходе ДТП погибли двое дорожных рабочих. По данным следствия, водитель в момент наезда находился в состоянии алкогольного опьянения.