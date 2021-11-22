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«Газпром» сообщил Молдавии о возможном прекращении поставок газа через 48 часов

Елизавета Потейчук
19:43 22.11.2021
По словам Сергея Куприянова, очередной срок для оплаты текущих поставок газа по контракту наступил 22 ноября.
«Газпром» сообщил Молдавии о возможном прекращении поставок газа через 48 часов
© Фото: Ilya Galakhov Global Look Press
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Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов рассказал, что компания заключила с Молдавией контракт на поставку голубого топлива при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. Так, очередной срок на оплату наступил 22 ноября, из-за чего «Газпром» уведомил Кишинев, что в случае отсутствия оплаты компания через 48 часов прекратит поставки газа.

«Очередной срок текущих платежей - сегодня 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены», - сообщил Куприянов.

Кроме того, представитель «Газпрома» добавил, что в компании крайне разочарованы невыполнением республикой обязательств по контракту о газовых поставках, который, по его словам, был подписан практически на условиях Молдавии. Куприянов подчеркнул, что стоимость голубого топлива, предлагаемая по контракту, была «абсолютно рыночной и формировалась на базе биржевых торгов на газ».

«"Газпром" крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств», - заявил представитель компании.

Контракт по поставкам газа между «Газпромом» и Молдавией продлен с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет. Протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере был подписан в Санкт-Петербурге.

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