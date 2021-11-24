В России за пять лет создано 28 учебных центров для военной подготовки студентов

Число высших учебных заведений, в которых учащиеся смогут пройти военную подготовку, выросло за последние годы, сообщил замглавы военного ведомства Николай Панков сегодня, 24 ноября, на заседании коллегии Минобороны. По словам замминистра, создано 28 военных учебных центров в разных регионах страны, примерно половина из них в Сибири, на Дальнем Востоке и на Севере.

«Кроме привычного для нас обучения офицеров запаса, развернут новый вид военной подготовки - сержантов, старшин, солдат и матросов. Сформированы единые структурные подразделения - военные учебные центры, что повысило управляемость и качество учебного процесса», - сказал Панков.

По словам замминистра, система военной подготовки имеет практическую направленность, а военно-полевые сборы завершаются проведением тактических учений, где будущие офицеры руководят студентами, обучающимися по программам сержантов и солдат.

На заседании коллегии министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал создание новых военных учебных центров еще в семи регионах РФ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин