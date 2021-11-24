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«Королева среди актеров»: Дроботенко о ролях Нины Руслановой

Кира Карон
12:38 24.11.2021
Нина Русланова умерла на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Russian Look, Globallookpress
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В воскресенье, 21 ноября, в Москве умерла актриса Нина Русланова на 76-м году жизни. Юморист и актер Сергей Дроботенко назвал актрису королевой в кино и на сцене театра.

«Русланова была из той категории женщин, в которую влюбляются сразу и навсегда. Конечно, это был человек с непростым характером. Но я не знаю ни одного гениального артиста, у которого был бы простой характер. Как только она входила в кадр и выходила на сцену, то ей прощалось все, потому что она действительно была королевой. Она была королева среди актеров, и это была женщина с животной органикой. Кого бы она ни играла, то было полное чувство, что она и есть вне сцены. Что говорить? Это золотой фонд нашего кино, то, что вне времени, и то, что навсегда», - сказал Дроботенко.

О смерти Нины Руслановой стало известно поздно вечером в воскресенье, 21 ноября. Сообщается, что она скончалась на 76-м году жизни после тяжелой болезни.

За годы творческой карьеры Нина Ивановна успела сняться более чем в 100 фильмах, среди которых «Тени исчезают в полдень», «Мой друг Иван Лапшин», «Завтра была война» и другие.

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