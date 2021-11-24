Глава делегации России в Вене прокомментировал тактику Москвы на переговорах по Донбассу

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что Москва на переговорах по Донбассу использует все дипломатические усилия, чтобы Киев «не потерял разум» и не довел ситуацию до военного конфликта.

«Главное - мы не поддаемся на провокацию. Мы можем спокойно вести переговоры и убеждать их, пока не наступит определенный момент, когда они потеряют разум. Хотелось бы, чтобы этого не настало», - сказал Гаврилов.

Он добавил, что нет ни одного доказательства концентрации российских войск на границе с Украиной. Также глава делегации назвал маневры США в Черном море попыткой разделить ЕС и РФ «маленькой войнушкой».

«Мне кажется, главная цель США и киевского режима, который сейчас не знает, что уже делать, - это хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины. А для американцев - это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки. Их не волнует, какие будут результаты. Для этого все эти маневры и запугивания», - отметил Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент России Владимир Путин отметил обострение Западом ситуации в Донбассе через поставки Украине современных летальных вооружений. Президент добавил, что в случае с Черным морем учения западных стран переходят «всякие рамки».