Армия На родную землю: российские саперы вернулись домой из третьей командировки в Лаос Тимур Шерзад Сама командировка длилась с ноября прошлого по март нынешнего года. За это время российские саперы успели очистить более 3,5 гектара и обезвредили более 1 000 взрывоопасных предметов. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Отряд Международного противоминного центра Вооруженных сил России из 32 человек вернулся домой из лаосской командировки, выполнив задачи гуманитарного разминирования. Домой саперов доставил самолет Ил-76МД военно-транспортной авиации. Пролетев более 7 000 километров, он совершил посадку на военном аэродроме Чкаловский. С прибывшим отрядом прямо на аэродроме проводится полный цикл противоэпидемиологических мероприятий. Сама командировка длилась с ноября прошлого по март нынешнего года. За это время российские саперы успели очистить более 3,5 гектара и обезвредили более 1 000 взрывоопасных предметов. Большая часть обнаруженного уничтожена - кассетные бомбы американского производства, противопехотные мины и артиллерийские снаряды. Помимо этого, российские специалисты провели обучение саперному делу 30 лаосских военнослужащих. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика