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На родную землю: российские саперы вернулись домой из третьей командировки в Лаос

Тимур Шерзад
11:24 01.04.2021
Сама командировка длилась с ноября прошлого по март нынешнего года. За это время российские саперы успели очистить более 3,5 гектара и обезвредили более 1 000 взрывоопасных предметов. 
На родную землю: российские саперы вернулись домой из третьей командировки в Лаос
© Фото: Минобороны России
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Отряд Международного противоминного центра Вооруженных сил России из 32 человек вернулся домой из лаосской командировки, выполнив задачи гуманитарного разминирования. 

Домой саперов доставил самолет Ил-76МД военно-транспортной авиации. Пролетев более 7 000 километров, он совершил посадку на военном аэродроме Чкаловский. 

С прибывшим отрядом прямо на аэродроме проводится полный цикл противоэпидемиологических мероприятий. 

Сама командировка длилась с ноября прошлого по март нынешнего года. За это время российские саперы успели очистить более 3,5 гектара и обезвредили более 1 000 взрывоопасных предметов. 

Большая часть обнаруженного уничтожена - кассетные бомбы американского производства, противопехотные мины и артиллерийские снаряды. 

Помимо этого, российские специалисты провели обучение саперному делу 30 лаосских военнослужащих. 

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