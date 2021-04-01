На родную землю: российские саперы вернулись домой из третьей командировки в Лаос
Отряд Международного противоминного центра Вооруженных сил России из 32 человек вернулся домой из лаосской командировки, выполнив задачи гуманитарного разминирования.
Домой саперов доставил самолет Ил-76МД военно-транспортной авиации. Пролетев более 7 000 километров, он совершил посадку на военном аэродроме Чкаловский.
С прибывшим отрядом прямо на аэродроме проводится полный цикл противоэпидемиологических мероприятий.
Сама командировка длилась с ноября прошлого по март нынешнего года. За это время российские саперы успели очистить более 3,5 гектара и обезвредили более 1 000 взрывоопасных предметов.
Большая часть обнаруженного уничтожена - кассетные бомбы американского производства, противопехотные мины и артиллерийские снаряды.
Помимо этого, российские специалисты провели обучение саперному делу 30 лаосских военнослужащих.