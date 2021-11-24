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У Даниила Медведева украли часы стоимостью в 200 тысяч евро на Итоговом чемпионате ATP

Светлана Иванова
11:05 24.11.2021
Сделанный из титана и золота аксессуар позже был обнаружен.
У Даниила Медведева украли часы стоимостью в 200 тысяч евро на Итоговом чемпионате ATP
© Фото: Marco Alpozzi, Keystone Press Agency, Globallookpress
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У российского теннисиста Даниила Медведева пропали дорогостоящие часы во время финала на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия). Позже аксессуар был обнаружен. Об этом сообщает итальянское издание La Stampa со ссылкой на собственный источник.

Часы Bovet OttantaSei стоимостью €200 тысяч, сделанные из золота и титана, пропали из раздевалки во время игры второй ракетки мира против Александра Зверева. Полицейские нашли пропажу уже на следующий день. Сейчас ведется расследование происшествия.

В финале Итогового турнира ATP Медведев уступил теннисисту из Германии Александру Звереву. Третья ракетка мира обыграл Медведева со счетом 6:4.

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