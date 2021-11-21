Спорт Теннисист Медведев уступил Звереву в финале Итогового турнира АТР Ян Брацкий Финал состоялся в итальянском Турине и завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу Александра Зверева. © Фото: Panoramic, globallookpress Читайте нас на: Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев, уступил представителю Германии Александру Звереву в финале Итогового турнира АТР и не смог защитить свой чемпионский титул. Финальная игра состоялась в итальянском Турине и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Зверева, пишет ТАСС. Александр Зверев является третьей ракеткой мира и имеет в активе 19 титулов ATP. В последний раз представитель Германии выигрывал Итоговый турнир ассоциации в 2018 году. Зверев также взял золото в одиночном разряде на летних Олимпийских играх в Токио. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика