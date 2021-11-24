Киев объявил о начале спецоперации на границе Украины с Белоруссией

На границе с Белоруссией государственная пограничная служба Украины совместно с полицией и национальной гвардией проводит проверку. Об этом погранслужба сообщила на странице в Facebook.

«На границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Она координируется государственной пограничной службой и проводится совместно с силами национальной гвардии, национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами», - говорится в сообщении.

Как отметил первый замглавы погранслужбы Украины Владимир Никифоренко, угроза распространения кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов на Украину сохраняется.

Ранее президенты Российской Федерации и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели продолжительные телефонные переговоры. В ходе беседы российский лидер обратил внимание французского коллеги на крайне жесткое обращение польских пограничников с беженцами. Сейчас на границе Белоруссии и Польши скопились тысячи мигрантов из Африки и Ближнего Востока желающие попасть на территорию Европы.