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Блогера Эдварда Била оштрафовали на 27 тысяч рублей

Валентина Пескова
11:39 24.11.2021
Серьезное ДТП с участием блогера произошло в апреле на Смоленской площади, когда он выехал на встречную полосу и столкнулся с другими четырьмя автомобилями.
Блогера Эдварда Била оштрафовали на 27 тысяч рублей
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Мировой суд Люблинского района Москвы обязал блогера Эдварда Била оплатить штраф в размере 27 тысяч рублей в пользу Мосгортранса за простой общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе суда, взысканные в пользу истца убытки, причиненные простоем, составили 26 106 рублей 21 копейку и еще 983 рублей 19 копеек составляют расходы по оплате государственной пошлины. Таким образом, общая сумма равняется 27 089 рублям 40 копейкам.

После ДТП на Смоленской площади в апреле блогер был приговорен к двум годам тюремного заключения. В результате аварии, спровоцированной автомобилем Audi RS6 под управлением Эдварда Била, пострадала находившаяся за рулем столкнувшегося с машиной блогера Volkswagen консультант Госдумы Мария Артемова. Сейчас женщина вынуждена перемещаться на инвалидной коляске.

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