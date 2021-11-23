Гинцбург рассказал о реакции подростков на вакцину от коронавируса

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что у подростков после вакцинации от COVID-19 антитела вырабатываются лучше, чем у взрослых.

Он отметил, что клинические исследования показали, что у подростков в возрасте 12-17 лет очень хорошо вырабатываются защитные антитела после введения вакцины – значительно лучше, чем у взрослого населения.

Препарат для подростков, по словам Гинцбурга, тот же «Спутник V», только разведенный в пять раз. У несовершеннолетних были незначительные побочные эффекты: на следующий день после вакцинации немного повышалась температура, максимум до 37,4. Никаких других побочных эффектов у испытуемых не наблюдалось, рассказал Гинцбург в эфире канала «Россия-24».

Ранее глава Центра им. Гамалеи оценил идею переждать пандемию COVID-19 за счет вакцинации других. С его слов, непривитым крайне опасно контактировать с внешним миром из-за высокого риска заражения.