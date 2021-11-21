Гинцбург оценил идею переждать пандемию COVID-19 за счет вакцинации других

Попытки некоторых граждан переждать пандемию и не прививаться от коронавируса на фоне вакцинации других - это глупый подход. Таким мнением поделился директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. С его слов, непривитым опасно контактировать с внешним миром из-за риска заражения. Потому что заболеть можно воздушно-капельным путем или через продукты питания.

«Даже если у человека есть собственный остров с полной инфраструктурой, то рано или поздно ему придется общаться с внешним миром», - цитирует специалиста «РИА Новости».

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил о необходимости обязательной вакцинации от COVID-19 для россиян старше 60 лет, поскольку они находятся в группе риска с тяжелым течением заболевания.

По его словам, к этому возрасту многие люди уже страдают от ряда хронических заболеваний, которые могут в значительной мере осложнять течение инфекции.