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Гинцбург оценил идею переждать пандемию COVID-19 за счет вакцинации других

Ян Брацкий
15:54 21.11.2021
С его слов, непривитым крайне опасно контактировать с внешним миром из-за высокого риска заражения.
Гинцбург оценил идею переждать пандемию COVID-19 за счет вакцинации других
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Попытки некоторых граждан переждать пандемию и не прививаться от коронавируса на фоне вакцинации других - это глупый подход. Таким мнением поделился директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. С его слов, непривитым опасно контактировать с внешним миром из-за риска заражения. Потому что заболеть можно воздушно-капельным путем или через продукты питания.

«Даже если у человека есть собственный остров с полной инфраструктурой, то рано или поздно ему придется общаться с внешним миром», - цитирует специалиста «РИА Новости».

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил о необходимости обязательной вакцинации от COVID-19 для россиян старше 60 лет, поскольку они находятся в группе риска с тяжелым течением заболевания.

По его словам, к этому возрасту многие люди уже страдают от ряда хронических заболеваний, которые могут в значительной мере осложнять течение инфекции.

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