Косачев заявил, что Крым не будет принадлежать Украине со скифским золотом или без

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что украинские власти понимают, что Крым никогда больше не будет им принадлежать, поэтому попытка Киева украсть у Крыма золото скифов хорошо раскрывает подсознание руководства Украины.

«А вообще-то история с попыткой Киева украсть у Крыма скифское золото - она чисто по Фрейду, хорошо раскрывает подсознание украинских властей», - пишет Косачев на свое странице в Facebook.

Косачев отметил, что для властей Украины было бы проще позволить вернуть музейную коллекцию в Крым, если бы они искренне верили в возвращение полуострова на свою территорию. Но вице-спикер Совфеда отмечает, что Киев действует согласно противоположной логике.

«Прибрать к рукам все, что плохо легло. Украсть и перепрятать. Давить и не пущать. Пока еще есть что тащить», - написал Косачев.

Скифское золото в 2014 году отправилось в Европу в составе коллекции «Крым - золото и тайны Черного моря». С началом Майдана на Украине выставка, находившаяся тогда в Амстердаме, затянулась, а после воссоединения России с Крымом перед голландцами встал вопрос, куда возвращать коллекцию.

За воссоединение Крыма с РФ в 2014 году на референдуме высказалось большинство жителей полуострова. Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос российской республики закрыт окончательно.