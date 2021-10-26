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Косачев заявил, что Крым не будет принадлежать Украине со скифским золотом или без

Елизавета Потейчук
21:42 26.10.2021
Константин Косачев считает, что Крым никогда уже не будет принадлежать Украине вне зависимости от того, к кому уйдет скифское золото.
Косачев заявил, что Крым не будет принадлежать Украине со скифским золотом или без
© Фото: pexels.com
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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что украинские власти понимают, что Крым никогда больше не будет им принадлежать, поэтому попытка Киева украсть у Крыма золото скифов хорошо раскрывает подсознание руководства Украины.

«А вообще-то история с попыткой Киева украсть у Крыма скифское золото - она чисто по Фрейду, хорошо раскрывает подсознание украинских властей», - пишет Косачев на свое странице в Facebook.

Косачев отметил, что для властей Украины было бы проще позволить вернуть музейную коллекцию в Крым, если бы они искренне верили в возвращение полуострова на свою территорию. Но вице-спикер Совфеда отмечает, что Киев действует согласно противоположной логике.

«Прибрать к рукам все, что плохо легло. Украсть и перепрятать. Давить и не пущать. Пока еще есть что тащить», - написал Косачев.

Скифское золото в 2014 году отправилось в Европу в составе коллекции «Крым - золото и тайны Черного моря». С началом Майдана на Украине выставка, находившаяся тогда в Амстердаме, затянулась, а после воссоединения России с Крымом перед голландцами встал вопрос, куда возвращать коллекцию.

За воссоединение Крыма с РФ в 2014 году на референдуме высказалось большинство жителей полуострова. Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос российской республики закрыт окончательно.

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