СМИ: Байден 23 ноября готовится объявить о высвобождении резервов нефти

Президент США Джо Байден может объявить о начале товарных интервенций за счет стратегического резерва нефти для снижения цен на топливо в координации с еще несколькими странами.

Отмечается, что на рынок, в результате инициативы, может поступить свыше 35 миллионов баррелей нефти.

«Президент Джо Байден готовится уже во вторник объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с еще несколькими странами», - передает Bloomberg.

Агентство пишет, что поддержку США может оказать аналогичными действиями Индия, Япония и Южная Корея. Над снижением цен через товарные интервенции также работает Китай.

Ранее Джо Байден обвинил страны ОПЕК в росте цен на нефть. Американский лидер убежден, что отказ от дополнительной добычи нефти привел к увеличению ее стоимости.