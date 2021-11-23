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СМИ: Байден 23 ноября готовится объявить о высвобождении резервов нефти

Кира Карон
07:27 23.11.2021
По данным агентства, аналогичные заявления ожидаются и от некоторых других стран.
СМИ: Байден 23 ноября готовится объявить о высвобождении резервов нефти
© Фото: James Lauritz, moodboard, Globallookpress
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Президент США Джо Байден может объявить о начале товарных интервенций за счет стратегического резерва нефти для снижения цен на топливо в координации с еще несколькими странами.

Отмечается, что на рынок, в результате инициативы, может поступить свыше 35 миллионов баррелей нефти.

«Президент Джо Байден готовится уже во вторник объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с еще несколькими странами», - передает Bloomberg.

 Агентство пишет, что поддержку США может оказать аналогичными действиями Индия, Япония и Южная Корея. Над снижением цен через товарные интервенции также работает Китай.  

Ранее Джо Байден обвинил страны ОПЕК в росте цен на нефть. Американский лидер убежден, что отказ от дополнительной добычи нефти привел к увеличению ее стоимости.

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