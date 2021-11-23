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В Росавиации назвали основные факторы, которые влияют на ошибки пилотов

Валентина Пескова
07:18 23.11.2021
Среди прочих причин для ошибок пилотов в агентстве отметили отклонение от стандартных эксплуатационных процедур и недостатки взаимодействия между летчиками.
В Росавиации назвали основные факторы, которые влияют на ошибки пилотов
© Фото: pexels.com
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В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) перечислили основные факторы, с которыми связаны ошибки пилотов. Они вошли в перечень «Информации по безопасности полетов № 18», который подписал глава Росавиации Александр Нерадько.

Как сообщают «Известия», на первом месте в бюллетене значатся эргономические особенности оборудования кабины самолетов. Далее среди таких факторов перечисляются близкое и неудобное расположение и одинаковая форма органов управления систем воздушного судна, а также отсутствие защиты от ошибочного или непреднамеренного включения и выключения.

Среди других причин ошибок глав экипажа агентство отметило отклонение от стандартных эксплуатационных процедур и недостатки взаимодействия между пилотами. К ним относятся «отсутствие взаимного контроля и подтверждение операций с оборудованием кабины, перегрузка операциями одного из членов экипажа при отсутствии помощи со стороны другого, неаккуратность, невнимательность, отвлечение внимания и поспешность действий».

В документе также отмечается, что ведомство дало рекомендации главам авиакомпаний обратить внимание пилотов на поддержание хорошего уровня взаимодействия с членами экипажа при повышении рабочей нагрузки, которая может быть связана с отказами систем самолета, указывает газета.

Росавиация выпустила новый перечень информации по безопасности после инцидента, произошедшего в конце октября, с самолетом SSJ-100 авиакомпании «Азимут», совершавшего регулярный пассажирский рейс из Сочи в Брянск. Тогда командир экипажа ошибочно на высоте 10 000 метров нажал кнопку аварийного выпуска шасси при недопустимой для этого скорости 500 км/ч. После ошибочного выпуска шасси экипажу пришлось выполнить вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, но сам самолет при этом повреждений не получил.

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