Технологии и конкурентоспособность: какие самолеты показала РФ на авиасалоне в ОАЭ

Сто шестьдесят самолетов и вертолетов, современные образцы вооружений - международный авиасалон Dubai Airshow-2021 поражает воображение, как и уровень гостеприимства хозяев.

Министр промышленности России Денис Мантуров уже на выставке. Сам проверяет, удобно ли в кабине нового легкого однодвигательного вертолета VRT500. И заходит на посадку на тренажере с очками виртуальной реальности.

А вот одна из главных премьер салона - прототип российского многоцелевого истребителя пятого поколения, Checkmate. В эксклюзивном интервью нашему каналу министр промышленности отвечает на вопрос, чем новый российский легкий истребитель лучше аналогов.

«В техническом плане он по многим параметрам превышает свои тактико-технические данные по отношению к конкурентам, в первую очередь по Юго-восточной Азии. Как бы это не было обидно нашим коллегам, я вам ответственно об этом говорю. И абсолютно сравнимы характеристики с нашими западными коллегами, а где-то будет превышать в силу того, что это новый самолет, только создается, а самолеты, например, F-35 уже давно производятся, летают и они уже модернизируются», - отметил Мантуров.

В этом самолете смогли совместить все преимущества традиционной формы корпуса, новейших композитных материалов и ультрасовременного бортового оборудования. Это не просто новые приборы, а настоящий искусственный интеллект, который может стать полноценным вторым пилотом. Или вообще единственным – сейчас разрабатывается беспилотная версия Checkmate.

Показаны типы боеприпасов, которые может использовать Chekmate. Всего на подвесах и внутри корпуса в специальных отсеках помещается пять ракет воздух-воздух или авиабомб. В сочетании с малой заметностью для радаров это дает истребителю возможность подойти на расстояние выстрела и уничтожить цель, не опасаясь ответного огня.

Ответил министр и на наш вопрос, какие самолеты заменят устаревший парк самолетов региональной авиации в России – о необходимости модернизировать эти машины говорил президент Владимир Путин. От небольшого «Байкала» на 9 человек до турбовинтового Ил-114, рассчитанного на 68 пассажиров.

«В 2023 году появляется на рынке «Байкал», перспективный 44-местный самолет появится в 2025 году, и Ил-114 так же, 2023 год, максимум, начало 2024 года», - сообщил глава Минпромторга.

А вот авиалайнер МС-21-310 создан с прицелом и на международный рынок. Легкий, значительная часть машины – из композитных материалов. Мощный - на нем установлены современные российские двигатели ПД-14. Комфортный, ведь самолет – широкофюзеляжный, это значит, что пространство между креслами больше, и пассажирам будет удобнее. И еще один важный факт – МС-21-310 первый раз поднимается в воздух за рубежом.

Несмотря на 42-градусную жару, зрители не расходятся. В небе - «Русские Витязи». Шесть многоцелевых истребителей Су-30 демонстрируют фигуры высшего пилотажа, уходят высоко в небо. Дистанция между машинами минимальная. И одна из самых зрелищных фигур. Многотонная машина зависает в воздухе - это знаменитая «Кобра Пугачева».

И еще одна из самых значимых новинок в небе над Дубаем - Ка-52 «Аллигатор» - выходит на боевой разворот. Он уже бывал на других международных салонах. Но для ОАЭ это сенсация - «Вертолеты России» никогда не привозили сюда боевые машины. Это экспортный вариант, с ограниченными функциями. Но даже так, аналоги по соотношению цена-качество в мире найти сложно.

Dubai Airshow - один из крупнейших авиасалонов в мире. Его размах - знак, что отрасль во всем мире снова идет на подъем. Или на взлет.