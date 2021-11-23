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Россиянка Марина Грановская признана лучшим футбольным менеджером Европы

Кира Карон
06:45 23.11.2021
В июне 2013 года россиянка вошла в совет директоров лондонского клуба «Челси».
Россиянка Марина Грановская признана лучшим футбольным менеджером Европы
© Фото: Central Partnership Instagram.com Globallookpress
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Директор лондонского «Челси» Марина Грановская признана лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году по версии итальянского издания Tuttosport.

Итальянское издание назвало Грановскую «архитектором Челси и королевой английского футбола». Отметим, что с 2010 года Марина Грановская стала представителем владельца «Челси» Романа Абрамовича. В 2013 году она вошла в состав правления английского клуба.

Ранее стало известно, что дом футболиста «Челси» ограбили во время матча с «Зенитом». Джеймс провел на поле все 90 минут игры, которая закончилась со счетом 1:0 в пользу англичан.

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