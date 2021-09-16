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Дом футболиста «Челси» ограбили во время матча с «Зенитом»

Вячеслав Куренков
19:50 16.09.2021
В дом английского футболиста Риса Джеймса проникли злоумышленники в то время, как хозяин находился на поле.
Дом футболиста «Челси» ограбили во время матча с «Зенитом»
© Фото: Andy Rowland via www.imago-imagewww.imago-images.de Globallookpress
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Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс участвовал в матче против петербургского «Зенита», в то время как его дом подвергся нападению воров. Об  этом рассказал сам футболист. Джеймс провел на поле все 90 минут игры, которая закончилась со счетом 1:0 в пользу англичан.

«14 сентября, когда я играл за свой клуб в Лиге чемпионов, группа трусливых воров ворвалась в мой дом. Они унесли тяжелый сейф, в котором были некоторые личные вещи», - рассказал потерпевший.

Джеймс отметил, что никогда не хранит дома ювелирные украшения. В украденном сейфе находились только спортивные награды.

«Это мои медали за победу в Лиге чемпионов, Суперкубке и за второе место на чемпионате Европы 2020. Эти награды были выиграны за «Челси» и сборную Англии, честь, которую у меня никогда не отберут, независимо от того, есть или нет они у меня физически, чтобы доказать это», - написал Рис Джеймс у себя в Instagram.

Футболист также обратился к болельщикам своей команды и английской сборной с просьбой оказать содействие в розыске преступников.

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