Дом футболиста «Челси» ограбили во время матча с «Зенитом»

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс участвовал в матче против петербургского «Зенита», в то время как его дом подвергся нападению воров. Об этом рассказал сам футболист. Джеймс провел на поле все 90 минут игры, которая закончилась со счетом 1:0 в пользу англичан.

«14 сентября, когда я играл за свой клуб в Лиге чемпионов, группа трусливых воров ворвалась в мой дом. Они унесли тяжелый сейф, в котором были некоторые личные вещи», - рассказал потерпевший.

Джеймс отметил, что никогда не хранит дома ювелирные украшения. В украденном сейфе находились только спортивные награды.

«Это мои медали за победу в Лиге чемпионов, Суперкубке и за второе место на чемпионате Европы 2020. Эти награды были выиграны за «Челси» и сборную Англии, честь, которую у меня никогда не отберут, независимо от того, есть или нет они у меня физически, чтобы доказать это», - написал Рис Джеймс у себя в Instagram.

Футболист также обратился к болельщикам своей команды и английской сборной с просьбой оказать содействие в розыске преступников.