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В Одесской области на левом берегу реки Дунай разрушается дамба

Кира Карон
06:27 23.11.2021
Возможная причина обрушения берегоукрепления - частичное вымывание почвы из-под основания вследствие длительного действия течения.
В Одесской области на левом берегу реки Дунай разрушается дамба
© Фото: hydro.gov.ua
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На левом берегу реки Дунай в Одесской области разрушается дамба. Под сооружением выявлены метровые пустоты. Об этом сообщила пресс-служба государственного учреждения «Госгидрография».

«Во время выполнения очередной оплавки береговых навигационных знаков специалисты увидели сползание в реку части бетонного берегоукрепления протяженностью 15-20 метров в районе отметки 97,15 км левого берега Килийского устья реки Дунай», - говорится в сообщении.

Вероятной причиной обрушения берегоукрепления, как добавили в пресс-службе, является частичное вымывание почвы из-под основания вследствие длительного действия течения.

Ранее сообщалось, что в конструкции плотины Книжевского водохранилища, располагающегося на территории Алма-Атинской области Казахстана, образовалась промоина. Размер ее составил примерно пять-шесть метров в ширину.

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