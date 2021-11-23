В стране и мире В Одесской области на левом берегу реки Дунай разрушается дамба Кира Карон Возможная причина обрушения берегоукрепления - частичное вымывание почвы из-под основания вследствие длительного действия течения. © Фото: hydro.gov.ua Читайте нас на: На левом берегу реки Дунай в Одесской области разрушается дамба. Под сооружением выявлены метровые пустоты. Об этом сообщила пресс-служба государственного учреждения «Госгидрография». «Во время выполнения очередной оплавки береговых навигационных знаков специалисты увидели сползание в реку части бетонного берегоукрепления протяженностью 15-20 метров в районе отметки 97,15 км левого берега Килийского устья реки Дунай», - говорится в сообщении. Вероятной причиной обрушения берегоукрепления, как добавили в пресс-службе, является частичное вымывание почвы из-под основания вследствие длительного действия течения. Ранее сообщалось, что в конструкции плотины Книжевского водохранилища, располагающегося на территории Алма-Атинской области Казахстана, образовалась промоина. Размер ее составил примерно пять-шесть метров в ширину. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика