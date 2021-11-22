В плотине водохранилища в Казахстане возникла крупная промоина

В конструкции плотины Книжевского водохранилища, располагающегося на территории Алма-Атинской области Казахстана, образовалась промоина. Размер ее составил примерно пять-шесть метров в ширину.

Согласно подсчетам МЧС республики, приблизительный объем сброса воды в наполовину заполненном водохранилище составляет около 30 кубометров в секунду. Общий объем водоема равен 4,47 миллиона кубометров.

По имеющейся информации, вода, покидающая Книжевское водохранилище, направляется в русло реки Каргалы, после чего впадает в Куртинское водохранилище Илийского района. Его степень заполненности в настоящий момент составляет 14%. В процессе движения вода переливается на одну из автодорог областного значения.

Согласно актуальным сведениям, в результате происшествия никто не пострадал. Подтоплений жилых территорий, как пишет РИА Новости, также не зарегистрировано.