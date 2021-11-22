Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В плотине водохранилища в Казахстане возникла крупная промоина

Анна Берестовая
06:00 22.11.2021
Промоина образовалась в плотине одного из казахстанских водохранилищ.
В плотине водохранилища в Казахстане возникла крупная промоина
© Фото: пресс-служба МЧС РК
Читайте нас на:

В конструкции плотины Книжевского водохранилища, располагающегося на территории Алма-Атинской области Казахстана, образовалась промоина. Размер ее составил примерно пять-шесть метров в ширину.

Согласно подсчетам МЧС республики, приблизительный объем сброса воды в наполовину заполненном водохранилище составляет около 30 кубометров в секунду. Общий объем водоема равен 4,47 миллиона кубометров.

По имеющейся информации, вода, покидающая Книжевское водохранилище, направляется в русло реки Каргалы, после чего впадает в Куртинское водохранилище Илийского района. Его степень заполненности в настоящий момент составляет 14%. В процессе движения вода переливается на одну из автодорог областного значения.

Согласно актуальным сведениям, в результате происшествия никто не пострадал. Подтоплений жилых территорий, как пишет РИА Новости, также не зарегистрировано.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.