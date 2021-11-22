«Конфликты и дорогое такси»: как в Татарстане прошел первый день с QR-кодами в транспорте

Не все жители Казани этим утром смогли воспользоваться общественным транспортом. Только обладатели QR-кода - без него проезд в Татарстане теперь запрещен. Просто справка о первой прививке также не действует. Перевозчики проверяют сертификаты, которые появляются после всех этапов вакцинации. На каждого человека - минимум 10-15 секунд, в час пик кондуктор просто не успевает всех проверить и на остановках образовались очереди. К вечеру ситуация выравнивается.

К концу первого дня горожане и перевозчики адаптировались к новым мерам: пассажиры заранее готовят сертификаты, без прививки гораздо реже заходят в автобус, а перевозчики теперь стараются не задерживаться на остановке. QR-код уже проверяют во время движения.

В случае конфликтных ситуаций, например если у пассажира нет прививки и он отказывается покинуть салон, кондуктор и водитель автобуса вызывают полицию. Не обошлось и без серьезных конфликтов. На одной из остановок пассажир даже напал на кондуктора и распылил в лицо баллончик с перцовым газом. Всего, по предварительным подсчетам, в метро и на общественный транспорт из-за отсутствия QR-кодов не пустили порядка полутора тысяч человек. Но мера - на фоне резкого обострения ситуации с коронавирусом - вынужденная. Те, кто не вакцинировался, о ней знали - региональные власти предупреждали

«Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе. Но надеемся, что скоро ситуация выровняется и главное, что все это послужит делу на обеспечение безопасности здоровья людей. Это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии», - говорится в сообщении властей.

Предъявить фальшивый QR-код также не получится - в случае выявления нарушения будет назначен серьезный штраф.

«Если сотрудники Роспотребнадзора выявят человека с фальшивым QR-кодом, то на пассажира наложится штраф до 30 тысяч рублей. А перевозчик должен будет понести штраф до 500 тысяч рублей», - сообщил председатель ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков.

Приходится вести строгий контроль и большая часть пассажиров понимает и поддерживает меры. В метро люди показывают документы до турникетов, чтобы избежать очередей. В целом перевозчики отмечают, что пассажиропоток сегодня снизился. Многие автобусные маршруты полупустые, зато такси стало популярнее, а значит и значительно дороже. Таксисты взвинтили цены и проехать 2-3 километра будет стоить от 400 рублей.

Воспользоваться общественным транспортом без QR-кода могут только дети до 18 лет. А в МФЦ появилась специальная услуга для тех, кто не может самостоятельно зарегистрироваться на сайте Госуслуг. Теперь в многофункциональных центрах можно распечатать сертификат о вакцинации или перенесенной болезни без долгой процедуры регистрации - это займет не больше 10 минут.