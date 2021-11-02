В России развернуто рекордное количество ковидных коек

В данный момент в России открыто более 290 тысяч коек для больных коронавирусом. По сравнению с предыдущим годом, когда этот показатель поднимался до 270 тысяч, увеличенное количество стало рекордным для страны. Об этом рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

«Резерв свободного коечного фонда несколько снизился по сравнению с предыдущими периодами, потому что, естественно, сейчас госпитализировано гораздо больше, чем раньше», — объяснил он в интервью «Известиям».

В настоящее время некоторое снижение заболеваемости наблюдается только в 13 регионах РФ. В остальных число заражений продолжает расти.

По словам инфекциониста, особое беспокойство вызывают Москва и Петербург, являющиеся мегаполисами с высокой плотностью населения. Врач отметил, что риск резкого подъема уровня заболеваемости в крупных городах довольно высок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране разрабатываются препараты для лечения COVID-19, которые в скором времени будут применяться. При этом самым эффективным методом борьбы с заболеванием по-прежнему остается вакцинация, напомнил глава государства.