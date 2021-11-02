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Нуланд обсудила Россию, Белоруссию и Китай с представителями стран Северной Европы

Майя Мусиенко
03:29 02.11.2021
Дискуссия касалась четырех государств, а также ситуации в Арктике.
Нуланд обсудила Россию, Белоруссию и Китай с представителями стран Северной Европы
© Фото: Rod Lamkey - CNP globallookpress
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В понедельник заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд обсудила Россию, Афганистан, Белоруссию, Китай, а также ситуацию вокруг Арктики с представителями стран Северной Европы. Об этом она сообщила по итогам встречи в своем Twitter.

«Сегодня со странами - участницами ( прим. ред. программы) "Расширенное партнерство в Северной Европе" (EPINE) состоялось широкое обсуждение по России, Афганистану, Белоруссии, КНР, а также Ближнему Востоку, Арктике и Африке. Вместе с EPINE мы укрепляем сотрудничество с нашими скандинавскими и балтийскими партнерами», – написала замгоссекретаря.

В состав EPINE входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, а также Швеция и Эстония. На сайте Госдепартамента говорится, что США признает эти страны своими союзниками и друзьями, вместе вносящими вклад «в целостную, свободную и живущую в мире Европу».

Ранее этим днем американский президент Джо Байден принес извинения мировому сообществу за выход США из Парижского соглашения по климату.

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