Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Три человека пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» в Новой Москве

Кира Тило
23:47 23.11.2021
Двое пострадавших были в автобусе, еще один - в «Газели». 
Три человека пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» в Новой Москве
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

В Новой Москве автобус столкнулся с «Газелью», три человека получили травмы, сообщили в экстренных службах. По предварительным данным, двое пострадавших находились в автобусе, еще один - в «Газели».

«В поселении Внуковское на улице Летчика Грицевца произошло столкновение автобуса и "Газели". Травмы получили три человека», - цитирует ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее на северо-востоке Москвы произошло столкновение иномарки и трамвая. По данным ГИБДД, легковушка не уступила дорогу трамваю, в результате чего и произошел инцидент. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:28 В стране и мире
Видео
Трое мужчин обвиняются в похищении и лишении свободы более 30 человек под Пензой
23:47 В стране и мире
Три человека пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» в Новой Москве
22:08 В стране и мире
СК возбудил уголовное дело после сообщений о прооперировавшей себя пенсионерке
21:07 В стране и мире
Подозреваемый в подготовке нападения на школу в Казани помещен в психиатрический стационар
20:30 Армия
Замминистра обороны РФ Фомин обсудил с представителем президента Республики Конго военное сотрудничество
Популярное
Пловчиха Симонова заявила, что находится под подпиской о невыезде в Петербурге
Видео
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Прокуратура проверит информацию об умышленной порче трупов в одном из моргов Тольятти
В США 12 детей попали в больницы после наезда авто на рождественский парад
В РФ могут увеличить не облагаемый налогом доход физлиц до 10 тысяч рублей
Видео
Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.