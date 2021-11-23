Три человека пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» в Новой Москве

В Новой Москве автобус столкнулся с «Газелью», три человека получили травмы, сообщили в экстренных службах. По предварительным данным, двое пострадавших находились в автобусе, еще один - в «Газели».

«В поселении Внуковское на улице Летчика Грицевца произошло столкновение автобуса и "Газели". Травмы получили три человека», - цитирует ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее на северо-востоке Москвы произошло столкновение иномарки и трамвая. По данным ГИБДД, легковушка не уступила дорогу трамваю, в результате чего и произошел инцидент.