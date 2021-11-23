В Москве автомобиль врезался в трамвай

На северо-востоке Москвы произошло столкновение иномарки и трамвая. По данным ГИБДД, легковушка не уступила дорогу трамваю, в результате чего и произошел инцидент. Судя по видео телеканала «Звезда», автомобиль получил серьезнейшие повреждения - находящиеся в нем люди пострадали. О травмировании пассажиров и водителя трамвая не сообщается.

«В результате столкновения пострадали женщина-водитель и мужчина-пассажир автомобиля, которых госпитализировали в медучреждения. Предварительно у мужчины диагностируют тяжелые травмы», - сообщили в Telegram-канале ГИБДД Москвы.

Летом в Москве спортивный автомобиль столкнулся с трамваем. ДТП произошло на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова. В результате столкновения никто не пострадал.