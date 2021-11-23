В Минтруде анонсировали проект для упрощения поиска работы иностранцам в России

В пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ сообщили, что иностранцы смогут дистанционно искать подходящую работу и заключать договор для работы в России. Законопроект предполагает расширение функционала единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений - «Работа России», что позволит интегрировать ее с мобильным приложением, которое разрабатывает Минцифры.

«Новые функции позволят иностранцам, еще находясь в стране своего проживания, дистанционно найти подходящую вакансию для трудоустройства, пройти онлайн-интервью с будущим работодателем и заключить договор с ним в электронном виде», - цитирует РИА Новости сообщение министерства.

В Минтруде уверены, что возможности платформы «Работа России» смогут создать прозрачность и легализацию трудовых мигрантов. Развитие организованных форм трудовой миграции в министерстве считают одним из главных направлений миграционной политики. Кроме того, меры по привлечению иностранных сотрудников под потребности работодателей в России постепенно систематизируются, заверили в Минтруде.

Ранее Минтруд рассказал, сколько россияне будут отдыхать в 2022 году. Согласно утвержденному министерством производственному календарю, самыми длинными станут новогодние каникулы.