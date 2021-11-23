В Госдепе США намерены продолжать реализовывать санкции против «Северного потока-2»

США продолжат реализовывать санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2». Отмечается, что решение принято на основе закона «О защите энергетической безопасности Европы», который предполагает санкции против всех участвовавших в строительстве трубопровода компаний. Об этом заявил официальный представитель госдепа США Нед Прайс.

«Мы продолжим следовать закону и реализовывать закон PEESA (О защите энергетической безопасности Европы - прим.ред.) и по необходимости накладывать санкции на организации, участвующие в строительстве этого трубопровода», - заявил Прайс.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что возможное введение американскими властями новых санкций, связанных с трубопроводом «Северный поток - 2», является нарушением международного права. Он отметил, что все подобные действия, направленные против нефтегазового экспорта РФ, могут рассматриваться лишь как пример недобросовестной конкуренции.