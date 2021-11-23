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СМИ: в Турции из-за обвала валюты начались акции протеста

Алексей Курильченко
22:17 23.11.2021
Ранее президент страны высказывался за снижение учетной ставки.
© Видео: twitter, @Armadillo13h © Фото: twitter, @Armadillo13h
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В Стамбуле и Анкаре возникли стихийные акции протеста на фоне обвала турецкой лиры. Протестующие требовали отставки правительства и отстранения правящей в стране партии. Об этом сообщает турецкий телеканал Halk TV. Отмечаются случаи столкновений протестующих с полицией.

По данным телеканала, стоимость лиры во вторник рухнула с 11,37 до 13,21 за один доллар. Это произошло после заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о снижении учетной ставки - Центробанк страны снизил ее с 16% до 15% в прошлый четверг.

Ранее Эрдоган отдал распоряжение МИД об объявлении персонами нон грата послов США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции. По словам турецкого лидера, такое решение было принято в связи с призывом освободить правозащитника Османа Кавала.

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