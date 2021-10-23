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Турция вышлет послов десяти стран по решению Эрдогана

Майя Мусиенко
19:33 23.10.2021
В список вошли дипломаты из США, Канады, Франции и еще нескольких государств.
Турция вышлет послов десяти стран по решению Эрдогана
© Фото: pixabay
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал распоряжение МИД об объявлении персонами нон грата послов США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции. Об этом глава государства сообщил, выступая в городе Эскишехир. Трансляция события велась в Twitter турецкого президента.

«Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти десять послов были объявлены персонами нон грата», — заявил он.

По словам турецкого лидера, такое решение было принято в связи с призывом освободить правозащитника Осману Кавалу, с которым дипломаты выступили ранее. После этого послы были вызваны в МИД Турции для напоминания о необходимости соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден на год продлил санкции против Турции из-за действий в Сирии.

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