Турция вышлет послов десяти стран по решению Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал распоряжение МИД об объявлении персонами нон грата послов США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции. Об этом глава государства сообщил, выступая в городе Эскишехир. Трансляция события велась в Twitter турецкого президента.

«Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти десять послов были объявлены персонами нон грата», — заявил он.

По словам турецкого лидера, такое решение было принято в связи с призывом освободить правозащитника Осману Кавалу, с которым дипломаты выступили ранее. После этого послы были вызваны в МИД Турции для напоминания о необходимости соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден на год продлил санкции против Турции из-за действий в Сирии.