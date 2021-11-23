В ЛНР сообщили о размещении украинского ЗРК у населенного пункта в Донбассе
Украинские силовики разместили зенитно-ракетный комплекс возле населенного пункта Александрополье у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин.
«В зоне ответственности 24-й бригады ВСУ выявлено размещение зенитного ракетного комплекса "9К33-Oсa" вблизи населенного пункта Александрополье», - цитирует РИА Новости слова Мазейкина.
Отмечается, что размещение подобного вооружения является нарушением третьего пункта дополнительных мер по усилению и контролю действующего режима прекращения огня.
Ранее ВСУ заявили об использовании противотанкового ракетного комплекса Javelin американского производства в боевых действиях на территории Донбасса. В Минобороны Украины утверждают, что применение комплекса станет психологическим фактором для сдерживания ЛНР и ДНР.