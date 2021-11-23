В стране и мире Конфликт в Донбассе В ЛНР сообщили о размещении украинского ЗРК у населенного пункта в Донбассе Алексей Курильченко Украинский комплекс «Оса» был замечен возле населенного пункта Александрополье. © Фото: @MinistryofDefence.UA Facebook Читайте нас на: Украинские силовики разместили зенитно-ракетный комплекс возле населенного пункта Александрополье у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин. «В зоне ответственности 24-й бригады ВСУ выявлено размещение зенитного ракетного комплекса "9К33-Oсa" вблизи населенного пункта Александрополье», - цитирует РИА Новости слова Мазейкина. Отмечается, что размещение подобного вооружения является нарушением третьего пункта дополнительных мер по усилению и контролю действующего режима прекращения огня. Ранее ВСУ заявили об использовании противотанкового ракетного комплекса Javelin американского производства в боевых действиях на территории Донбасса. В Минобороны Украины утверждают, что применение комплекса станет психологическим фактором для сдерживания ЛНР и ДНР. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика