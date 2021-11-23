СК возбудил уголовное после сообщений о прооперировавшей себя пенсионерке

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело после того, как появилась информация, что пожилая женщина сама себе провела хирургическую операцию. По данным СМИ, операцию, которую должны были осуществить врачи, перенесли на неопределенный срок из-за положительного теста на COVID-19.

«Следственными органами СК России по Ленинградской области была инициирована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», - говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Стало известно, что 90-летняя женщина страдала онкологическим заболеванием. Ей не было предоставлено надлежащего медицинского обслуживания, из-за чего жизнь пенсионерки была поставлена под угрозу, как рассказала врач скорой помощи Виктория Шутова на своей странице «ВКонтакте». В результате этого женщина, пишет Шутова, сама порезала себе живот, чтобы облегчить боль.

На данный момент сотрудники следствия выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. Ведомством назначен комплекс судебных экспертиз.

Ранее стало известно, что пожилая жительница Петербурга больше года получала пенсию купюрами «банка приколов». Деньги 90-летней пенсионерке приносили люди, представляющиеся почтальонами «Почты России».