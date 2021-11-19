Пожилой петербурженке больше года выдавали пенсию купюрами «банка приколов»

Пожилая жительница Петербурга больше года получала пенсию купюрами «банка приколов». Деньги 90-летней пенсионерке приносили люди, представляющиеся почтальонами «Почты России». Сумма ущерба составила 475 тысяч рублей. Об этом «Звезде» сообщил источник в правоохранительных органах.

О том, что купюры «поддельные», пострадавшая узнала только тогда, когда решила расплатиться ими в местном магазине. Дома пенсионерка внимательно рассмотрела деньги и обнаружила, что все они являются билетами из «банка приколов».

Тогда петербурженка обратилась в полицию, когда изъяла у пострадавшей 95 «подделок» достоинством пять тысяч рублей, а также 13 квитанций.