В стране и мире Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о единой с Таджикистаном системе ПВО Алексей Курильченко Единая система станет частью объединения ПВО стран СНГ. © Фото: Kremlin Pool Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о создании Россией и Таджикистаном единой системы противовоздушной обороны. Документ опубликован на сайте Государственной думы. «В целях повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе Стороны создают Объединенную региональную систему противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников Содружества Независимых Государств», - говорится в тексте документа. В апреле во время визита в Душанбе министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с таджикистанским коллегой Шерали Мирзо объявил о создании единой системы ПВО. По словам Шойгу, у Москвы и Душанбе общие задачи обеспечения безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика