Путин назначил замминистра обороны Панкова представителем для обсуждения ПВО с Таджикистаном

Замглавы российского военного ведомства Николай Панков стал официальным представителем президента РФ Владимира Путина при рассмотрении в парламенте РФ вопроса о ратификации соглашения о создании единой системы ПВО с Таджикистаном. Об этом говорится в распоряжении главы государства, текст документа опубликован на портале правовой информации.

Кабинет министров РФ ранее поддержал проект создания Объединенной региональной системы противовоздушной обороны с Таджикистаном. Согласно документу, система создается для повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе.

В апреле во время визита в Душанбе министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с таджикистанским коллегой Шерали Мирзо заявил, что Россия и Таджикистан создают единую систему ПВО. Он также обсудил вопросы региональной безопасности с президентом Таджикистана и министрами обороны стран ОДКБ. По словам Шойгу, у Москвы и Душанбе общие задачи обеспечения безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

Ранее сообщалось, что российские военные инструкторы подготовят тысячу специалистов для Вооруженных сил Таджикистана.

Материал подготовил Андрей Аркадьев