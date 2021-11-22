Лавров обсудил с главой МИД Сербии министерскую встречу ОБСЕ
Неделю назад руководители внешнеполитических ведомств стран также провели телефонный разговор.
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Сербии Николой Селаковичем, в ходе которого обсудил с ним предстоящую министерскую встречу ОБСЕ.
«Стороны обсудили текущее состояние дел в ОБСЕ с учетом подготовки 28-го заседания Совета министров иностранных дел Организации, которое пройдет 2-3 декабря в Стокгольме», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Неделю назад Сергей Лавров обсудил с главой МИД Сербии вопрос урегулирования в Косово. В частности, дипломаты обсудили в ходе переговоров планы дальнейших контактов Москвы и Белграда на высшем уровне.