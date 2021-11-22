В стране и мире Лавров обсудил с главой МИД Сербии министерскую встречу ОБСЕ Елизавета Потейчук Неделю назад руководители внешнеполитических ведомств стран также провели телефонный разговор. © Фото: MFA Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Сербии Николой Селаковичем, в ходе которого обсудил с ним предстоящую министерскую встречу ОБСЕ. «Стороны обсудили текущее состояние дел в ОБСЕ с учетом подготовки 28-го заседания Совета министров иностранных дел Организации, которое пройдет 2-3 декабря в Стокгольме», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Неделю назад Сергей Лавров обсудил с главой МИД Сербии вопрос урегулирования в Косово. В частности, дипломаты обсудили в ходе переговоров планы дальнейших контактов Москвы и Белграда на высшем уровне. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика