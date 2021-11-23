Путин считает, что отношения РФ и ФРГ находятся на «непростом этапе»

Президент России Владимир Путин поздравил Российское координационное бюро в области молодежного сотрудничества с ФРГ и Фонд «Германо-российский молодежный обмен» с 15-летием. В тексте поздравления глава государства отметил, что отношения России и Германии находятся на непростом этапе и выразил надежду, что взаимодействие молодежи будет способствовать укреплению связей двух государств.

«Значение таких прямых, неформальных контактов, настоящей народной дипломатии особенно велико на нынешнем – достаточно непростом – этапе двусторонних отношений. Представители молодых поколений россиян и немцев активно участвуют в разработке и реализации перспективных совместных проектов и программ в образовательной, научно-технической, культурной и других сферах», - говорится в тексте на сайте Кремля.

Ранее и.о. канцлера Германии Ангела Меркель рассказала о разногласиях во взглядах с Владимиром Путиным. По ее словам, расхождения во мнениях с президентом России у нее возникали с 2001 года.