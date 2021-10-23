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Меркель рассказала о своих разногласиях с Путиным

Роман Захаров
15:48 23.10.2021
По словам канцлера Германии, разногласия с российским лидером возникли у нее еще 20 лет назад.
Меркель рассказала о своих разногласиях с Путиным
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Канцлер Германии Ангела Меркель расходилась во взглядах с президентом РФ Владимиром Путиным с момента его выступления в бундестаге в 2001 году. Об этом рассказала сама немецкий политик в интервью Süddeutsche Zeitung,

«Мне всегда было понятно, что между нами есть существенные различия. Для российского президента распад Советского Союза - это трагическое событие, а мы, наоборот, почувствовали радость окончания холодной войны, радость немецкого и европейского единства», - ответила канцлер на вопрос о том, считала ли она, вступая в должность в 2005 году, возможным выстроить доверительные отношения с Путиным.

Президент России выступил в бундестаге осенью 2001 года. Тогда он заявил, что РФ - это самая что ни на есть европейская страна, но большинство важных решений в Европе принимаются без ее участия. Путин также призывал отказаться от шаблонов холодной войны и быть равноправными партнерами в вопросах архитектуры безопасности как в Европе, так и во всем мире.

Ранее Ангела Меркель рассказала, каким будет ее первый день после ухода с государственной должности. Политик, в частности, сообщила, что планирует подумать о собственных интересах, поскольку последние 16 лет у нее не было на это времени.

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