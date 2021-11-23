Внучка Светличной заявила о госпитализации актрисы в реанимацию нейрохирургического отделения

Внучка Светланы Светличной Мария Ивашова рассказала, что ее бабушка госпитализирована в реанимацию нейрохирургического отделения. По ее словам, Мария договорилась о встрече с актрисой. Около подъезда Светличной женщина заметила машину скорой помощи.

«Потом уже выяснилось у консьержа, что она попросила вызвать ей скорую помощь. Вышла, она в машине. Согласилась на госпитализацию. Мы больше не общались, потому что ее положили в нейрохирургическую реанимацию», - рассказала Ивашова в эфире Первого канала.

Ранее невестка Светланы Светличной рассказала о состоянии свекрови в клинике. Ольга пояснила, что на данный момент за женщиной наблюдают врачи и она чувствует себя нормально.