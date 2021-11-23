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Невестка Светланы Светличной рассказала о состоянии свекрови в клинике

Елизавета Потейчук
19:29 23.11.2021
Невестка актрисы рассказала, что свекровь чувствует себя нормально.
Невестка Светланы Светличной рассказала о состоянии свекрови в клинике
© Фото: Pravda Komsomolskaya Russian Look Globallookpress
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Согласно информации СМИ, актрису Светлану Светличную после исчезновения госпитализировали в клинику из-за плохого самочувствия. Невестка актрисы Ольга рассказала, что на данный момент за женщиной наблюдают врачи и она чувствует себя нормально.

«Она сейчас лечится в клинике и чувствует себя соответствующе возрасту и ситуации. Как себя может чувствовать человек, которому будет 82 года?» - пояснила Ольга в беседе с «360».

В СМИ ранее сообщили, что Светлану Светличную госпитализировали в психиатрическую лечебницу. Во время лечения, упоминалось в прессе, врачи заметили странности в поведении актрисы.

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